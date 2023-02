Hier können Sie in Rheinland-Pfalz vor der Fastnacht flüchten

Die Narren sind los in Rheinland-Pfalz! Mit Kostümen und Konfetti können Sie selbst so gar nichts anfangen? Dann haben wir hier Tipps für ein Alternativprogramm in der fünften Jahreszeit.

Wer von den Fastnachtsfeiern im Land möglichst wenig bis gar nichts mitbekommen will, sollte vor allem Distanz zwischen sich und die Narren bringen. Um die Innenstädte von Mainz, Koblenz und Trier sollte man am Rosenmontag zum Beispiel einen großen Bogen machen. Das sind unsere Alternativen:

1. Raus aus der Stadt, rein in die Wanderschuhe

Rheinland-Pfalz gibt es in allen Landesteilen zahlreiche Wander- und Spaziermöglichkeiten. In der Südwestpfalz bietet sich natürlich ein Ausflug in den Pfälzerwald an, im Norden von Rheinland-Pfalz locken die sogenannten "Traumpfade", zum Beispiel an Rhein und Mosel. Und wollten Sie nicht sowieso seit Jahren schon die Geierlay überqueren oder den Donnersberg besuchen? Wem eher nach Spazieren ist, für den bietet sich zum Beispiel der Japanische Garten in Kaiserslautern an. Hier wurden gerade die Öffnungszeiten ausgeweitet. Das Wetter ist an diesem Fastnachtswochenende eher mäßig, aber dafür gibt es draußen viel frische Luft und Ruhe vor dem Fastnachtstrubel.

2. Unter Wasser tauchen

Draußen ist es Ihnen aber im Moment zu kalt und ungemütlich? Verständlich, dass Sie lieber im Warmen bleiben möchten. Auch unter Wasser oder in der Sauna wird die Fastnachtsmusik gedämpft. Ein Besuch in der Therme oder im Wellness-Hotel bieten sich an - und das wird auch stark nachgefragt. Das Thermen-Hotel in Bad Ems ist zum Beispiel über die Fastnachtstage komplett ausgebucht. Eine Sprecherin sagte, in der Therme würden vor allem an Rosenmontag und Faschingsdienstag viele Bade-, Sauna- und Wellnessgäste erwartet. Es muss aber auch nicht gleich der Wellness-Kurzurlaub sein: Das Taubertsbergbad in Mainz zum Beispiel hat ebenfalls regulär geöffnet, obwohl es nur einen Steinwurf von der Zugstrecke entfernt ist.

3. Echte Tiere statt Tierkostüm

Sie haben Kinder, die sich weder für Wanderungen noch für Wellness begeistern können? Dann ist vielleicht ein Besuch im Tierpark eine Option. Der Tiergarten Worms zum Beispiel hat geöffnet, ebenso der Tierpark Rheinböllen oder der Zoo Kaiserslautern.

4. Richtig auspowern - drinnen und draußen

Die freien Tage können Sie auch nutzen, um sich mal wieder so richtig auszupowern. Sei es draußen mit dem Mountainbike, drinnen in der Kletterhalle oder einfach im Fitnessstudio. Achtung, nicht alle Strecken im Wald dürfen mit dem Mountainbike befahren werden.

5. Die eigenen vier Wände

Die günstigste und einfachste Variante ist es natürlich, sich zu Hause zu verkriechen - so lange die eigenen vier Wände nicht in unmittelbarer Nähe zur Zugstrecke liegen. Von lange aufgeschobenen Projekten bis zu gemütlichen Stunden auf der Couch ist hier alles möglich. Hier können Sie auch schon mal anfangen, den Fastnachts-Kurzurlaub für das kommende Jahr in den (fastnachtsfreien) Norden oder gleich in die Sonne zu planen. Schon einmal zum vormerken: Rosenmontag fällt im kommenden Jahr auf den 12. Februar 2024.