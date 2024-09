Am Freitagnachmittag ist auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Schmidtenhöhe in Koblenz eine Fliegerbombe gesprengt worden. Ein erster Entschärfungsversuch an der Pfaffendorfer Brücke war am Dienstag abgebrochen worden. Der Sprengsatz wurde dann per Lastwagen auf die Schmidtenhöhe transportiert.