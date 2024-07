Experten des Kampfmittelräumdienstes haben den 500-Kilo-Blindgänger entschäft, der am Mittwoch in der Nähe des Alten Jüdischen Friedhofs in Mainz bei Bauarbeiten gefunden worden war. Knapp 10.000 Menschen konnten in das Evakuierungsgebiet zurückkehren.