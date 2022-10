Die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) stellt heute im Landtag ihre Pläne für den Doppelhaushalt 2023/2024 vor. Der Entwurf sieht vor, ohne neue Schulden auszukommen.

Statt einer Neuverschuldung plant Finanzministerin Ahnen, in den kommenden beiden Jahren Schulden abzubauen. Möglich wird das, indem die Ministerin aus den Rücklagen des Landes 750 Millionen Euro entnimmt. 500 Millionen Euro davon sind vorgesehen, um Altschulden der rheinland-pfälzischen Kommunen zu übernehmen. Zudem erhalten die Kommunen 250 Millionen Euro für Investitionen in den Klimaschutz. Gerade in schwierigen Zeiten müssten "öffentliche Haushalte in jedweder Situation handlungsfähig" sein, so Ahnen.

Ab 14 Uhr Livestream im Internet aus dem Landtag

Die Vorstellung der Haushaltspläne von Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) im rheinland-pfälzischen Landtag wird hier ab 14 Uhr live übertragen.

Geld aus Rücklagen verhindert Minus im Landeshaushalt

Die Landesregierung plant für 2023 mit Ausgaben von insgesamt 21,86 Milliarden Euro. Für 2024 sind dann Ausgaben von 22,35 Milliarden vorgesehen. Das ist etwas mehr als die veranschlagten Einnahmen. Da die Landesregierung aber auf Rücklagen zugreift, entsteht kein Minus im Haushalt. Rheinland-Pfalz hat derzeit Rücklagen von etwa zwei Milliarden Euro.

Mehr Geld für Bildung, Klimaschutz und Investitionen

Der Haushaltsentwurf sieht folgende Schwerpunkte vor: Mehr Geld für den Klimaschutz, die Kommunen sowie für Investitionen und zusätzliche Lehrerstellen. Etwa ein Viertel des zur Verfügung stehenden Geldes aus dem neuen Doppelhaushalt soll in die Bildung fließen. "Damit ermöglichen wir nicht nur weiter die kleinsten Grundschulklassen bundesweit, sondern wir erhöhen auch die Zahl der Planstellen im Schulbereich um 660 zusätzliche Stellen", kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an.

Neue Stellen auch bei Polizei und Justiz

In den kommenden beiden Jahren will die Landesregierung dem Haushaltsentwurf zufolge insgesamt rund 1.200 neue Stellen schaffen. Nicht nur an den Schulen, sondern auch bei der Polizei, der Justiz und beispielsweise im Hochwasserschutz werden demnach zusätzliche Stellen entstehen. 732 davon im kommenden Jahr und 2024 weitere 466. Nach der Einbringung der Haushaltspläne durch die Finanzministerin wird der Landtag am Donnerstag erstmals darüber beraten.

Kritik der Opposition am Haushaltsentwurf

Schon im September, als der Haushaltsentwurf bekannt wurde, hatten die Oppositionsfraktionen von CDU und Freien Wählern die Pläne kritisiert. So halten die Freien Wähler das kommunale Investitionsprogramm für Klimaschutz und Energieeffizienz in Höhe von 250 Millionen Euro für zu gering. Die Mittel müssten um ein Vielfaches erhöht werden, forderte Fraktionschef Joachim Streit.

Die CDU kritisierte, dass die Landesregierung zu wenig Unterstützung für die Menschen und Unternehmen plane, die besonders von der Energiekrise betroffen sind. Ministerpräsidentin Dreyer stellte in Aussicht, dass sich das Land weiter an den Entlastungsmaßnahmen des Bundes beteiligen werde.