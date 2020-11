Der rheinland-pfälzische Verfassungsgerichtshof sieht die Finanzierung der Kommunen durch das Land offenbar als unzureichend an. Der Vorsitzende Richter deutete an, diese müsse unter Umständen ganz neu geregelt werden.

In dem Verfahren klagen die Stadt Pirmasens und der Landkreis Kaiserslautern gegen das Land Rheinland-Pfalz. Ihrer Ansicht nach reichen die finanziellen Mittel nicht aus, um ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen. Das Land argumentiert dagegen, dass die Zahlungen an die Kommunen seit Jahren deutlich steigen.

Art der Berechnung im Fokus

Der Vorsitzende Richter wies in der mündlichen Verhandlung am Mittwoch allerdings daraufhin, dass es in den Augen des Gerichts nicht nur um die reine Höhe der Zuschüsse geht, sondern auch um die Art der Berechnung. So würden aktuell die tatsächlich anfallenden Kosten in den Kommunen gar nicht genau berechnet. Dieses System könnte generell ungeeignet sein.

Ein endgültiges Urteil soll am 16. Dezember fallen. Von einer kompletten Neuregelung könnten viele andere hoch verschuldete Kommunen in Rheinland-Pfalz profitieren.

2012 schon einmal ein Urteil zu den Finanzen

2012 hatte sich das Gericht schon einmal mit dem Finanzierungsmodell des Landes für die Kommunen beschäftigt. Anlass waren auch damals die Klagen von Kommunen, die der Auffassung waren, dass das Land den Städten, Kreisen und Gemeinden insgesamt zu wenig Geld gebe.

Das Gericht erklärte das Finanzierungsmodell damals für verfassungswidrig. Das hatte zur Folge, dass das Land den Kommunen ab 2014 mehr Geld geben musste. Die Kommunen sind aber der Auffassung, dass das immer noch zu wenig ist.