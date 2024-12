per Mail teilen

Die Westerwaldbank nimmt an einem Pilotprojekt teil. Sie ist eine von bundesweit sechs Volksbanken, über die man Bitcoin kaufen kann. Ist der Erwerb der Kryptowährung sicherer, wenn eine Bank ihn anbietet? Und für wen ist ein Investment in Bitcoin eine geeignete Geldanlage? Fragen an die Finanzexpertin Nadine Graf.