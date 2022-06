Medaillen für RLP-Sportler bei den Finals in Berlin

Letzter Tag bei den Finals 2022 in Berlin: 14 Sportarten haben in der Hauptstadt ihre deutschen Meisterschaften ausgetragen, unter anderem beim Rudern, Schwimmen, Trampolin- oder Geräteturnen oder in der Leichtathletik. Dabei holten sich auch Sportler und Sportlerinnen aus Rheinland-Pfalz Medaillen. Julian Weber vom USC Mainz gewann den Titel im Speerwurf bei den Männern. Am Sonntag sicherte sich Läuferin Majtje Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler Silber über die 800 Meter.