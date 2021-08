Bis zum kommenden Jahr schließt die Commerzbank in Rheinland-Pfalz zehn ihrer insgesamt 25 Filialen. Hintergrund sei die geplante Einsparung von 7.500 Stellen bis zum Jahr 2024, teilte das Geldinstitut am Mittwoch mit. Um welche Zweigstellen es sich handelt, sagte die Bank nicht. Bundesweit stehe die Hälfte aller Filialen auf der Streichliste - 240 von ihnen würden noch in diesem Jahr dicht gemacht, hieß es. Der harte Sparkurs der Bank ist der Versuch, nach Milliardenverlusten im vergangenen Jahr zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Weil Kunden zunehmend auf digitale Angebote zurückgreifen, um ihre Bankgeschäfte zu erledigen, sind immer weniger Menschen auf Filialen vor Ort angewiesen. Auch andere Banken schließen Zweigstellen in Rheinland-Pfalz.