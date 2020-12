per Mail teilen

Noch im Dezember sollen Menschen ab 60 Jahren und Angehörige anderer Risikogruppen jeweils drei kostenlose FFP2-Masken von Apotheken bekommen. Die Maßnahme, die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt wurde, tritt am 15. Dezember in Kraft.

Die Apotheken geben frühestens ab diesem Dienstag dann die begehrten Schutzmasken aus. Am Montag-Nachmittag wurde der Beschluss der entsprechenden Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums, die den Apothekern Sicherheit verschafft, von diesem bestätigt. Die Betroffenen haben ab diesem Zeitpunkt bis zum 6. Januar Zeit, sich die ersten drei FFP2-Masken abzuholen.

Anspruch auf das Angebot hat jeder, der das 60. Lebensjahr vollendet hat oder der als Risikopatient gilt, zum Beispiel bei einer bekannten chronischen Herzinsuffizienz, Asthma, Diabetes Typ 2 oder im Falle einer Risikoschwangerschaft - also rund 27 Millionen Menschen in Deutschland. Im kommenden Jahr können zwölf weitere Masken in zwei Sechserpacks abgeholt werden. Dafür wollen die Krankenkassen fälschungssichere Coupons ausgeben. Für sie muss außerdem eine Eigenbeteiligung von jeweils zwei Euro gezahlt werden.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Logistischer Aufwand für Apotheken hoch

"Logistisch ist es eine Herkulesaufgabe, 27 Millionen Patienten noch bis Jahresende mit jeweils drei FFP2-Masken zu versorgen. Wir Apotheker geben unser Bestes und appellieren an unsere Patienten, etwas Geduld zu haben und nicht alle am ersten Tag die Apotheken zu stürmen", erklärt Friedemann Schmidt, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA).

"Das ist eine Riesenherausforderung gewesen, jetzt auf die Schnelle bis zum Jahresende ausreichend Masken zu besorgen", meint auch Apotheker Jan-Niklas Francke von der Rosen-Apotheke in Emmelshausen (Rhein-Hunsrück-Kreis).

Apotheker in Rheinland-Pfalz gut vorbereitet

Frank Eickmann vom rheinland-pfälzischen Landesapothekerverband bestätigt im Gespräch mit dem SWR, dass der zeitliche Vorlauf "extrem kurz" gewesen sei: "Wir sprechen hier von dreieinhalb Arbeitstagen." Grundsätzlich sei das Vorgehen aber nachvollziehbar. Die Maßnahmen und den Gedanken, die Risikogruppen vor den Weihnachtsfeiertagen noch einmal besonders schützen zu wollen, bewertet er positiv.

"Aber es stellen sich natürlich viele Herausforderungen und Probleme, viele Detailfragen, die noch nicht geklärt sind." 81 Millionen Masken seien in Deutschland noch im Dezember zu verteilen - und zwar bestenfalls vor den Weihnachtsfeiertagen. "Darauf bereiten wir uns schon vor."

Frage nach Berechtigungsnachweis noch offen

"Ganz klar ist: Jede Apotheke ist aufgerufen, sich möglichst gut mit Masken einzudecken", so Eickmann. Die Apotheker sollten die Masken regulär über den Großhandel oder direkt beim Hersteller bestellen. Das sei aber auch eine Herausforderung an den Markt.

Kurz vor dem Inkrafttreten der Verordnung blieben noch einige Details offen, zum Beispiel, ob Patienten den Empfang quittieren und ihre Berechtigung nachweisen müssen, um Missbrauch und einem mutmaßlichen Maskenhorten entgegenzuwirken. Nach Angaben eines Ministeriumssprechers genügt in der Apotheke die Vorlage des Personalausweises oder eine "nachvollziehbare Eigenauskunft über die Zugehörigkeit zu einer der Risikogruppen". Zur Abholung können auch andere Personen bevollmächtigt werden, heißt es.

Bei allen Detailfragen: "Wir werden das Beste leisten", so Eickmann abschließend. Damit es nicht zu übermäßig langen Schlangen und vollen Apotheken kommt, rät er, bei großem Andrang zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen. "Es gibt keinen Grund, zu verzweifeln: Es wird diese Masken geben."