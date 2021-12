Darf man Böller im Ausland kaufen und in RLP abbrennen?

Bund und Länder haben beschlossen, dass auch in diesem Jahr an Silvester und Neujahr in Deutschland kein Feuerwerk verkauft werden darf. Feuerwerk aus dem Ausland zu kaufen, ist erlaubt - aber ist das auch sinnvoll?

Die Feuerwerkshersteller in Deutschland haben geschockt reagiert, als Bund und Länder wie im Vorjahr ein erneutes Feuerwerksverkaufsverbot an Silvester und Neujahr in Deutschland beschlossen haben. Unkontrollierte Menschenansammlungen sollten dadurch vermieden werden, um das allgemeine Infektionsgeschehen nicht weiter anzuheizen, so die Bund-Länder-Runde. Auch Rheinland-Pfalz will dies so umsetzen. Eine bundesgesetzliche Regelung steht aber noch aus.

Weco: Verkaufsverbot erhöht die Gefahr für die Menschen

Nach Ansicht des Feuerwerkherstellers Weco in Eitdorf (NRW) nahe der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz erhöht sich die Gefahr für die Menschen durch ein Verkaufsverbot sogar, weil die Menschen somit eher zu illegalem und gefährlicherem Feuerwerk greifen würden. So habe sich der Bund Deutscher Kriminalbeamter jüngst klar gegen ein generelles Verkaufsverbot ausgesprochen, da bereits durch das Verkaufsverbot im letzten Jahr ein massiver Anstieg bei der Einfuhr von illegalen Feuerwerkskörpern verzeichnet worden sei.

"Die Situation jetzt bewirkt doch genau das Gegenteil, was man mit dem Verbot eigentlich erreichen will. Nämlich, dass viele Menschen illegale und lebensgefährliche Feuerwerkskörper im Ausland oder sogar auf dem Schwarzmarkt kaufen oder im schlimmsten Fall selbst Feuerwerkskörper basteln", sagte Thomas Schreiber, Sprecher der Geschäftsführung der Firma Weco.

Bei dem Unternehmen haben sich in den Zeiten vor Corona auch viele Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen mit Feuerwerk eingedeckt. Oft standen die Menschen schon am frühen Morgen in langen Schlangen an.

Pyrotechnik im Ausland kaufen?

Die Einfuhr nicht zugelassener Pyrotechnik ist nach den Vorschriften des Sprengstoffgesetzes wie bisher auch verboten und strafbar. Oft kaufen deutsche Staatsbürger Knaller, Böller und Raketen in den angrenzenden Staaten wie Polen, Frankreich, Luxemburg und Belgien. Sollte es sich dabei um Feuerwerk handeln, das entweder nicht zertifiziert ist oder nur für bestimmte Personen zugelassen ist, die die dafür erforderliche Ausbildung nachweisen können, drohen bei Missbrauch harte Geldstrafen und in machen Fällen auch Haftstrafen - insbesondere dann, wenn Menschen zu Schaden kommen.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd kann den Kauf von Feuerwerk im Ausland nicht empfehlen. Dieses müsse den gesetzlichen Vorgaben in Deutschland entsprechen. So müsse etwa die Gebrauchsanweisung vom Verwender vollständig verstanden werden. Dies sei beim Kauf von Feuerwerk im Ausland nicht immer gegeben, da diese Produkte vom Hersteller in der Regel nicht für den deutschen Markt vorgesehen seien.

Bei Online-Bestellungen aus dem Ausland trage der Versender - in der Regel der Händler - die Verantwortung dafür, dass die Gefahrgut-Bestimmungen in Deutschland eingehalten werden. Unabhängig davon gelten für das Abbrennen dieser Feuerwerkkörper dieselben Bestimmungen wie sonst auch, so die SGD Süd.

Bußgeld-Katalog für Rheinland-Pfalz bei illegalem Feuerwerk

Wer einen nicht zertifizierten Knaller (z. B. "Polen-Böller") verwendet, betreibt oder herstellt

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bis zu 50.000 €

Bei Gefährdung von Leib und Seele oder fremder Sachen von einem bedeutendem Wert mit einem Feuerwerkskörper

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe



BAM zertifiziert die legalen Feuerwerkskörper

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) ist die anerkannte Stelle des Bundes, welche im Rahmen einer EU-Richtlinie für die Erteilung der Prüfbescheinigung zuständig ist. Ihre CE-Kennzeichnung ist die vierstellige Nummer 0589. Sind diese vier Ziffern auf dem Knallkörper vorhanden, wissen Verbraucher, dass der Knallkörper oder das Feuerwerk von der Bundesanstalt gemäß dem Sprengstoffgesetz (SprengG) geprüft und zertifiziert wurde. Zudem veröffentlicht die BAM Verwendungsbestimmungen für den jeweiligen Knallkörper, bei deren Befolgung eine sichere Handhabung gewährleistet wird. Diese Richtlinien gelten auch für alle im Ausland erworbenen Feuerwerkskörper.

Städte und Landkreise für Kontrollen nicht zuständig

Die Stadt Mainz weist auf SWR-Anfrage darauf hin, dass das Verkaufsverbot für Feuerwerk an Silvester noch von Bundestag und Bundesrat gesetzlich beschlossen werden muss. Feuerwerk aus dem Ausland zu beziehen, wäre aber auch dann noch weiter erlaubt. Allerdings hatte die Bund-Länder-Runde dringend davon abgeraten, Feuerwerk zu zünden. Bundestag und Bundesrat wollen ein Versammlungsverbot auf öffentlichen Straßen und Plätzen an Silvester und Neujahr noch beschließen.

Für Kontrollen von möglicherweise illegalem Feuerwerk aus dem Ausland seien aber nicht die Kommunen, sondern die Bundespolizei und der Zoll zuständig, so die Stadt Mainz.

In Mainz gelte aber für weite Teile der historischen Altstadt mit ihren zahlreichen, besonders brandempfindlichen Fachwerkhäusern seit Jahrzehnten bereits ein gesetzliches Abbrennverbot. Auch in diesem Jahr würden wieder Kontrollen zur Einhaltung der Regelungen stattfinden, hieß es von Seiten der Stadtverwaltung.

Zoll kontrolliert mögliche Verstöße gegen Einfuhrverbot stichprobenartig

Das Hauptzollamt Koblenz, das für die Kontrollen an den Grenzen zu den europäischen Nachbarländern von Rheinland-Pfalz zuständig ist, teilte dem SWR mit, dass es für die Einfuhr von Feuerwerkskörpern in Deutschland strenge Vorgaben gibt:

- Feuerwerkskörper sind bei der Einfuhr aus Nicht-EU-Staaten stets an der Zollstelle anzumelden.

- Zugelassene Feuerwerkskörper der Kategorie F1 dürfen ganzjährig von Personen über 12 Jahren eingeführt werden.

- Zugelassene Feuerwerkskörper der Kategorie F2 (z.B. Silvesterfeuerwerk) dürfen grundsätzlich ganzjährig von Personen über 18 Jahren eingeführt werden. Hiervon ausgenommen sind jedoch unter anderem so genannte "Celebration Cracker", "Blitzknallsätze (Flashbanger)" oder Raketen mit mehr als 20 Gramm Netto-Explosivstoffmasse. Für die letztgenannten ist immer eine besondere Erlaubnis erforderlich.

- Für die Einfuhr von Feuerwerkskörpern der Kategorien F3 und F4 ist immer eine besondere Erlaubnis erforderlich.

Welche Feuerwerkskategorien gibt es? ŸF1: Auch als Kinder- und Jugendfeuerwerk bekannt Feuerwerkskörper der Kategorie 1 sind das ganze Jahr frei zu erwerben. Diese Produkte definieren sich durch die geringe Gefahr, die von Ihnen ausgeht. So darf der maximale Schallpegel von 120Db nicht unter einer Distanz von ein Meter erreicht werden. Somit ist der messbare Schalldruckpegel vernachlässigbar. Hierzu gehören: Indoor-Feuerwerk wie: Knallerbsen, Tischbomben, Konfettishooter, Tortenfontänen, Streamer-Cakes und Wunderkerzen

Outdoor-Feuerwerk wie: Bodenwirbel, Crackling-Balls, Knatterfritze

Einen Sonderstatus genießen Bengalos und Rauchbälle mit einer maximalen Netto-Expolisvmasse (NEM) von 20 Gramm pro Artikel F2: Kleinfeuerwerk oder auch Silvesterfeuerwerk Artikel der Kategorie F2 dürfen nur von Personen erworben werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Zusätzlich ist die Verwednung generell nur im Freien erlaubt. Dazu gehören: Batterien, Verbundfeuerwerke und Cakebox-Sets

Raketen, Römische Lichter und Single Shots

Leuchtfeuerwerk wie Vulkane, Fontänen und aufsteigende Flieger

Schwarzpulver F3: Mittelfeuerwerk mit Erlaubnis nach §27 SprengG Feuerwerkskörper der Kategorie F3 (von denen lediglich eine mittelgroße Gefahr ausgeht) sind in Deutschland nur von Personen zu erwerben und verwenden, die im Besitz einer Erlaubnis nach §20, §27 oder §7 SprengG sind. In vielen anderen europäischen Ländern ist diese Kategorie ab dem 18. Lebensjahr frei verkäuflich. Wer in Deutschland mindestens 21 Jahre alt ist und sich eine Erlaubnis nach §27 SprengG beantragt hat, der darf diese Feuerwerke kaufen. Im Vergleich zum normalen Silvesterfeuerwerk ist die Netto-Explosivmasse (NEM) dieser Kategorie deutlich höher. Ebenso sind hier stärkere Zerlegerladungen und größere Steighöhen zulässig. Der Schutzabstand beträgt 15 Meter. F4: Großfeuerwerk mit Befähigungsschein nach §27 oder §20 SprengG Hier handelt es sich um Feuerwerkskörper, die eine große Gefahr darstellen. Aus diesem Grund ist die Abgabe und Verwendung in Deutschland Pyrotechnikern mit einer Erlaubnis nach §20 oder §27 vorbehalten. Hierzu ist eine spezielle Ausbildung inklusive Prüfung notwendig. Zu den Artikeln dieser Kategorie zählen: Zylinder- und Kugelbomben

großkalibrige Römische Lichter und One-Shots

Raketen mit einer NEM über 250 Gramm Eine Begrenzung der Netto-Explosivmasse ist nicht bekannt. Theoretisch könnten die Produkte so groß wie gewünscht ausfallen. Lediglich der gültige Schutzabstand muss eingehalten werden. Dieser variiert je nach Artikel stark. Zudem gibt es noch Pyro-Technik der Klasse T für technische Zwecke, die im Alltag aber kaum eine Rolle spielen. Dazu gehören Feuerwerke für Theateraufführungen, Antriebe für Raketenbausätze und etwa Blitzknall-Böller für den osteuropäischen Markt. Produkte der Klasse P werden als Notsignale, Schallerzeuger zur Wildvertreibung oder zur Lichterzeugung genutzt. Der Verkauf ist ganzjährig ab 18 Jahren erlaubt. Die Produkte dürfen aber nur mit einem Befähigungsschein erworben werden.

Im Bezirk des Hauptzollamtes Koblenz seien derzeit keine Sonderkontrollen geplant. Allerdings würden von den Kontrolleinheiten täglich verdachtsunabhängige Kontrollen durchgeführt, teilte die Behörde weiter mit.