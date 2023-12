"Hauptproblem waren steckengebliebene Aufzüge"

In vielen Teilen von Mainz ist am Samstagmittag der Strom ausgefallen. Betroffen waren Tausende Menschen vor allem in der Innenstadt, aber auch in anderen Stadtteilen. In der Folge fielen Ampeln aus, genauso wie das Festnetztelefon. Auch Aufzüge blieben stecken, wie Feuerwehrsprecher Michael Ehresmann sagte.