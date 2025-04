Die Feuerwehr hat am Montag in Simmern (Hunsrück) eine tote Frau in einem Einfamilienhaus entdeckt. Die Einsatzkräfte waren gerufen worden, weil Nachbarn Brandspuren an den Fenstern des Gebäudes entdeckt hatten. Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer bereits erloschen. Nun soll ermittelt werden, wie es zu dem Brand kommen konnte und wie die Frau gestorben ist.