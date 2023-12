per Mail teilen

Ein Mensch ist nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Altenkirchen tot aufgefunden worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Flammen. Zwei Menschen konnten sich selbst aus dem brennenden Haus befreien, eine dritte Person musste aus dem Dachgeschoss gerettet werden. Erst nach den Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr Überreste einer verbrannten Leiche. Das Haus ist unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar.