Feuer in Lagerhalle in der Südwestpfalz

Bei einem Feuer in einer Lagerhalle für Lithium-Ionen-Akkus in Höhfröschen in der Südwestpfalz sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heiß brennende Batterien in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit über 100 Einsatzkräften vor Ort. Wegen giftiger Dämpfe ist die Bevölkerung gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten