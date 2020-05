Ein Verletzter bei Wohnhausbrand in Obererbach

In Obererbach im Kreis Altenkirchen ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Feuerwehren aus Altenkirchen und Berod rückten an und konnten den Brand nach mehreren Stunden löschen. Ein Bwohner des Hauses erlitt leichte Verletzungen.