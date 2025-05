8:34 Uhr

Mit der medizinischen Versorgung im Land ist das so eine Sache... geht es nach der Landesregierung, müssen sich die Menschen keine Sorgen machen, es gebe genügend Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz. Wer auf dem Land lebt, sieht das oft anders, denn viele Krankenhäuser haben in den vergangenen Jahren dicht gemacht. Für das in Kirchen gibt es offenbar eine Zukunft: Die Diakonie in Südwestfalen will das insolvente DRK-Krankenhaus nicht nur übernehmen, sondern hat große Pläne damit. Welche, könnt ihr hier nachlesen: