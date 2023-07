Großbrand in Landauer Autohaus gelöscht

In der Landauer Innenstadt hat es in der Nacht zum Samstag in einem Autohaus gebrannt. Das Feuer ist gelöscht, berichtet die Einsatzleitung der Feuerwehr. Angrenzende Wohnhäuser mussten zeitweise evakuiert werden.

Das Feuer in dem Autohaus in der August-Croissant-Straße am Rande der Landauer Innenstadt war laut Polizei gegen 1:36 Uhr ausgebrochen. Vor Ort waren etwa 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes, so der Katastrophenschutzinspekteur der Stadt Landau, Dirk Hargesheimer. Eine Brandwache werde es nicht geben, so die Einsatzleitung der Feuerwehr. Das Gelände wurde umzäunt, sodass keiner dort hinein kann.

Zwei angrenzende Wohnhäuser mussten evakuiert werden. Rund 50 Menschen waren laut Stadt Landau vorübergehend in der Feuerwache untergebracht. Das seien nicht nur Anwohner aus den evakuierten Häusern, sondern auch andere verunsicherte Menschen aus der Umgebung gewesen. Am Morgen konnten die Menschen wieder zurück in ihre Wohnungen. Verletzte gab es laut Feuerwehr keine. Über Brandursache und Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Rauch könnte Asbestfasern enthalten

Anwohner wurden zwischenzeitlich gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. Eine mögliche Gesundheitsgefährdung durch die starke Rauchentwicklung konnte nicht ausgeschlossen werden. Denn: Im Dach des Autohauses könnte möglicherweise Asbest verbaut sein, so die Stadt. Das solle nun ein Gutachter prüfen. Die Gefahr, dass über den Brandrauch Asbestfasern freigesetzt wurden, sei während der Löscharbeiten jedoch gebannt worden, sagte der Feuerwehreinsatzleiter am Morgen. Das Dach werde dauerhaft mit Wasser berieselt, welches das Asbest binde.

Das Autohaus befindet sich am Rand der Landauer Innenstadt. SWR Thilo Eickhoff

Der Warnradius betrug laut Integrierter Leitstelle in Landau 500 Meter rund um das betroffene Gebiet. Die Stadt riet, alle Gegenstände, die draußen stehen, wie Gartenmöbel oder Ähnliches, wegen möglicher Asbestpartikel gut zu reinigen und mit Wasser abzuspritzen.