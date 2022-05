Zwei Helfer von Geldautomatensprengern gefasst

Seit Jahren werden auch in Rheinland-Pfalz Geldautomaten gesprengt. Nun wurden im niederländischen Enschede zwei mutmaßliche Helfer festgenommen. Diese sollen Fluchtautos bereitgestellt haben.

Die zwei verhafteten Männer sollen in mindestens 17 Fällen PS-starke Autos an Geldautomatensprenger vermietet haben, obwohl sie wussten, dass diese als Fluchtfahrzeuge eingesetzt werden würden. Die Täter verübten dann an vielen Orten in Deutschland Sprengungen - unter anderem in Montabaur, Dierdorf und Trier.

Eine Million Euro an Beute, zwei Millionen Euro an Schäden

Sie erbeuteten dabei knapp eine Million Euro und verursachten Schäden in Höhe von knapp zwei Millionen Euro. Im Zusammenhang mit dem Fall seien am Donnerstag auch fünf Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte in Gronau und in Enschede durchsucht worden, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) am Donnerstag in Wiesbaden mit. Gronau und Enschede liegen an der deutsch-niederländischen Grenze nebeneinander.

Die Fallzahlen von Geldautomatensprengungen hätten 2021 auf einem ähnlichen Niveau wie 2020 gelegen, so das BKA. Ab dem letzten Quartal 2021 beobachtete das BKA einen erneuten Anstieg der Fallzahlen. "Dieser Trend setzt sich - ebenso wie die vermehrte Verwendung von Explosivstoffen - bislang auch im Jahr 2022 fort."

In Rheinland-Pfalz zählte das Landeskriminalamt (LKA) im vergangenen Jahr 23 Geldautomaten-Sprengungen. Dieser Wert lag im Durchschnitt der Jahre zuvor, nur 2020 gab es deutlich mehr Fälle - insgesamt 35.

Geldautomaten-Sprengungen in RLP gehen weiter

Auch in diesem Jahr gab es bereits eine ganze Reihe von Attacken auf Automaten in Rheinland-Pfalz, so beispielsweise in:





Mainz

Nackenheim (Landkreis Mainz-Bingen)

Bausendorf (Landkreis Bernkastel-Wittlich)

Haßloch (Landkreis Bad Dürkheim)

Schon seit längerem ist bekannt, dass die Täter häufig in die Niederlande fliehen und dorthin Kontakte haben. Von dort kommen laut Behörden die meisten der professionellen Sprenger, die wegen der räumlichen Nähe bevorzugt im Südwesten Deutschlands agieren.

Die Ermittlungen gegen die bislang noch unbekannten Geldautomatensprenger gehen nach BKA-Angaben weiter. Dafür würden jetzt Beweise ausgewertet, die bei einer Razzia sichergestellt wurden.