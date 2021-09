per Mail teilen

Bei einem länderübergreifenden Kontrolltag hat die Polizei am Freitag in Rheinland-Pfalz 22 Haftbefehle vollstreckt. Drei weitere Menschen wurden festgenommen, zwei als vermisst Gemeldete wurden gefunden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten stellten verschiedene Waffen und Drogen sicher. Insgesamt registrierte die Polizei 53 Ordnungswidrigkeiten, die meisten davon Verkehrsdelikte. Landesweit wurden etwa 280 Menschen kontrolliert und 70 Autos überprüft.