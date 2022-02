Trotz Omikron: Hoffnungsschimmer in RLP für Festivals im Sommer

Endlich wieder Crowdsurfen bei Rock am Ring? Das ist dieses Jahr gar nicht so undenkbar. Viele Festivals sollen 2022 trotz der Omikron-Variante stattfinden. Mit der Situation zu kämpfen haben die Veranstalter trotzdem.

Die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen sind noch deutlich zu spüren - viele Veranstalterinnen und Veranstalter haben in der Kulturszene mit Problemen zu kämpfen. Trotzdem gibt es für viele Fans Grund zum Optimismus, endlich wieder etwas Festival-Luft zu schnuppern. Veranstalter Timo Holstein aus Kirchheimbolanden blickt jedoch mit gemischten Gefühlen auf das Event-Jahr 2022.

Insgesamt sei die Branche viel hoffnungsvoller als in den letzten zwei Jahren. Nichtsdestotrotz "ist das ein zweischneidiges Schwert", erklärt Holstein. Bei bei Indoor-Veranstaltungen sei keine Planung möglich, da die Auflagen immer noch zu unterschiedlich seien. "Das ist der gleiche Quatsch, wie wir ihn auch die letzten zwei Jahre schon hatten", mahnt Holstein. Denn von bundeseinheitlichen Regeln könne keineswegs die Rede sein.

Sommer Hoffnungsschimmer für Veranstalter in RLP

"Der Sommer wird sicherlich besser, im Innenbereich sehe ich im Moment allerdings noch schwarz." Holstein betreut im Sommer Acts, bei denen fünf-, acht- oder auch zehntausende Zuschauerinnen und Zuschauer zusammenkommen. "Hoffentlich finden sie statt", wünscht er sich.

Planung schwierig für Events

Er bezeichnet sich selbst als einen "Gemischtwarenladen mit verschiedenen Veranstaltungen". Bisher stehe jedoch alles noch in den Sternen. Das größte Problem sei die Planung: "Es ist extrem schwer zu planen, gerade im Tournee-Geschäft", sagt Holstein. Grund dafür seien eben die unterschiedlichen Regelungen.

Holstein freut sich auf den Sommer. Er geht davon aus, dass Veranstaltungen im Freien fast schon wieder "normale Züge annehmen" könnten. "Hoffentlich haben wir Glück mit dem Wetter", gibt er noch zu bedenken. So oder so werde der Sommer ein besserer, von Autokinokonzerten sei man immerhin weit entfernt.

Wie es dann natürlich im Herbst weitergeht, müsse man schauen. Er erwartet von der Politik, dass die bundeseinheitlichen Regeln in Zukunft tatsächlich auch eingehalten werden. "Und nicht, dass einzelne Minister wieder willkürliche Entscheidungen treffen. Der föderale Flickenteppich sollte der Geschichte angehören", fordert der Veranstalter.

Hygienekonzepte ausbaufähig

Bei Hygienekonzepten sieht Holstein noch Probleme: "Die besten Hygienekonzepte sind nur so lange gut, bis sie abgelehnt werden", sagt er. Das sei leider bittere Realität. Sein Beispiel ist der Fußball - Holstein selbst ist Fan des 1. FC Kaiserslautern. Früher habe es ein logisches Konzept gegeben: "Die Menschen saßen im Schachbrettmuster da und konnten so den Abstand zu den anderen einhalten." Seit Wochen könne man hingegen eine total absurde Situation beobachten: "Es gibt zwar eine Kapazitätsgrenze, aber die Leute sitzen total zusammengepfercht da, weil nur ein Teil des Stadions ausgenutzt wird", erklärt Holstein. "Das macht überhaupt keinen Sinn."

Was Festival-Fans dieses Jahr erwarten können

Dieses Jahr ist es wieder soweit - nach einem Jahr der Abstinenz findet Rock am Ring vom 3. bis 5. Juni 2022 in Nürburg statt. Rund 90.000 Zuschauer kamen in den vergangenen Jahren jeweils zu der Veranstaltung. Headliner sind in diesem Jahr Green Day, Muse und Volbeat. Rock am Ring soll unter den zum Zeitpunkt des Festivals bestehenden Abstands-, Sicherheits- und Hygieneregeln stattfinden, heißt es von Seiten des Betreibers. Die Veranstalter sind eigenen Angaben zufolge in engem Austausch mit den zuständigen Behörden und informieren auf all ihren Kanälen regelmäßig über die geltenden Bedingungen und die damit verbundenen Maßnahmen, um den Besuch von Rock am Ring so sicher und reibungslos wie möglich gestalten zu können.

Auch der Sommer wird laut und bunt: Denn das Nature One-Festival soll 2022 voraussichtlich wieder stattfinden. Geplant ist die Veranstaltung vom 5. bis 7. August auf dem Gelände der ehemaligen Raketenbasis Pydna in Kastellaun. Rund 60.000 Besucherinnen und Besucher zählte das Festival in den vergangenen Jahren. Dieses Jahr werden ca. 55.000 Fans erwartet.

Eine große Veranstaltungsreihe ist außerdem noch das Mosel-Musikfestival. Zwischen dem 15. Juli und dem 3. Oktober 2022 sollen mehr als 50 Konzerte an 30 Veranstaltungsorten entlang der Mosel über die Bühne gehen. Mit dabei sind Max Mutzke und Marialy Pacheco, Iveta Apkalna, Kit Armstrong, die Jazzrausch Bigband, Jeanine de bique, Concerto Köln, Yeol eum son und viele mehr.

Außerdem sollen kleinere Rock- und Metal-Festivals wieder aufleben.