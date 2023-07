per Mail teilen

Das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen zeigt in diesem Jahr 60 Spielfilme. Das wurde am Montag bekannt. Das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Ludwigshafen unterstützen das Festival mit 650 Tausend Euro. Beginn ist Ende August. SWR-Redakteurin Nicoletta Prevete berichtet.