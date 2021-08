So wie im vergangenen Jahr soll es diesmal in Ludwigshafen nicht aussehen. Ein kleines Kino unter freiem Himmel gab es damals, aber kein Festival des deutschen Films. Dieses Jahr ist das anders. In zwei Tagen geht's los, bis zu 80.000 Besucher erhoffen sich die Veranstalter. Die Bedingungen bleiben erschwert. 2G, heißt: nur Corona-Geimpfte und Genesene dürfen herein. Die erwartet allerdings Einiges.

