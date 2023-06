per Mail teilen

Allmählich verlieren viele Menschen beim Heizen den Durchblick: Gasheizung erneuern? Wärmepumpe einbauen? Oder vielleicht Fernwärme? Letztere will die Bundesregierung massiv ausbauen und deshalb am Montag zu einem Fernwärmegipfel geladen. Währenddessen würde ein Mainzer gerne Fernwärme beziehen. Doch so einfach ist das offenbar nicht.