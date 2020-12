Die Abiturienten in Rheinland-Pfalz sollen sich auf ihren Abschluss im Januar vorbereiten. Derweil sollen die Lehrer den Fernunterricht planen und die Maskenpflicht wird auf Grundschulen ausgeweitet.

In einem Rundschreiben an alle Schulleitungen kündigte das Bildungsministerium am Montag eine Handreichung zu Hygienemaßnahmen für die schriftlichen Abiturprüfungen in Ergänzung zum allgemeinen Hygieneplan an. Abweichend von der allgemeinen Regelung zu Fernunterricht in den ersten beiden Januarwochen kann es für Schüler der 13. Klassen vom 4. bis 6. Januar auch Präsenzunterricht geben.

"Das ist möglich, weil durch den Fernunterricht ausreichend Räumlichkeiten zur Entzerrung der Situation zur Verfügung stehen", erklärte das Ministerium in dem Rundschreiben. Die schriftlichen Abiturprüfungen an den G9-Gymnasien, also mit 13 Schuljahren, sowie an den Integrierten Gesamtschulen sind vom 7. bis 27. Januar geplant.

17.500 Abiturienten in Rheinland-Pfalz

"Wir wollen an der Abiturplanung 2021 festhalten", sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Es sei weiter das Ziel, dass kein Schüler wegen der Corona-Situation benachteiligt werde. "Wir wollen, dass unsere Schülerinnen und Schüler ihre Abschlüsse erreichen, und dass sie dann Abschlüsse haben, auf die sie stolz sein können."

In Rheinland-Pfalz gehen 12.000 Abiturientinnen und Abiturienten an Gymnasien in ihr Prüfungsjahr, außerdem stehen auch 3.000 junge Menschen an Integrierten Gesamtschulen und 2.500 an Beruflichen Gymnasien vor ihren Prüfungen zur Hochschulreife.

Lehrer sollen Fernunterricht vorbereiten

Derweil sollen die Lehrkräfte im Land die Wissensvermittlung bis zu den Weihnachtsferien herunterfahren. Die Lehrkräfte sollen bis Beginn der Weihnachtsferien grundsätzlich in der Schule tätig sein - für die dann noch kommenden Schüler mit Unterricht in den Klassen und Kursen. Neue Inhalte, die für Prüfungen wichtig sind, sollen in dieser Zeit nicht vermittelt werden. Und die Lehrkräfte sollen in dieser Zeit möglichst den Fernunterricht für die Zeit ab 4. Januar vorbereiten.

Die Maskenpflicht gilt nun an allen Schulen, auch für die Erstklässler: "Schülerinnen und Schüler auch ab Klassenstufe 1 tragen ab sofort eine Mund-Nasen-Bedeckung innerhalb der Schule und im Unterricht." Vom 4. bis 15. Januar findet ausschließlich Fernunterricht statt. Ob die Lehrer dies von daheim oder in der Schule organisieren, soll die jeweilige Schulleitung regeln. Bis einschließlich der 7. Klasse soll es eine Notbetreuung geben.