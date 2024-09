Seit den 50er Jahren begeistert Mario Adorf das Publikum: In dieser Zeit kamen mehr als 200 Rollen in Film und Fernsehen zusammen. Am Mittwoch bekommt der in Mayen aufgewachsene Schauspieler den Deutschen Fernsehpreis für sein Lebenswerk. Für die Stifter des Preises ist der mittlerweile 94-Jährige eine "Ikone der Schauspielkunst".