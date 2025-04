Fernis soll Justizminister werden

per Mail teilen

Der rheinland-pfälzische FDP-Landtagsfraktionschef Philipp Fernis soll Nachfolger des verstorbenen Justizministers Mertin werden. Das hat der FDP-Landeshauptausschuss am Abend beschlossen. Armin Angele:

Der 42jährige Jurist Fernis und Mertin kannten sich gut. Zwischen 2016 und 2021 war Fernis unter Mertin Staatssekretär im Justizministerium. Derzeit ist Fernis FDP-Landtagsfraktionschef. Er gilt als ausgezeichneter Redner. Außerdem kündigten die FDP-Vertreter an, den parteiinternen Machtkampf zu beenden und sich hinter Wirtschaftsministerin Schmitt zu versammeln. Diese will auf dem Landesparteitag am Samstag als neue Landesvorsitzende antreten. Eine Kampfkandidatur gegen sie ist wohl nicht mehr zu erwarten. Fernis und Schmitts Staatssekretär Becht sagten: man habe den Streit beigelegt und wolle als Team nach vorne schauen. Die beiden galten bislang als Schmitt-Gegner.