Der rheinland-pfälzische FDP-Landtagsfraktionschef Philipp Fernis soll die Nachfolge des verstorbenen Herbert Mertin als Justizminister von RLP antreten. Das hat der FDP-Landeshauptausschuss am Montagabend beschlossen.

Der 42-jährige Fernis folgt auf den bisherigen Justizminister Mertin. Dieser war am 21. Februar völlig überraschend im Alter von 66 Jahren gestorben. Fernis und Mertin kannten sich gut. Zwischen 2016 und 2021 war Fernis unter Mertin Staatssekretär im Justizministerium. Zuvor war Fernis als Jurist beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden tätig. Der FDP-Fraktionschef im Landtag gilt als ausgezeichneter Redner.

Gilt als ausgezeichneter Redner: Der wohl künftige Justizminister von Rheinland-Pfalz, Philipp Fernis (FDP). picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Als Minister soll Fernis am Mittwoch im Landtag vereidigt werden, nach einer Gedenkminute für Herbert Mertin. Zuvor erhält Fernis von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) die Ernennungsurkunde.

Schmitt wohl einzige Kandidatin für Parteivorsitz

Bei der Frage nach dem Parteivorsitz zeichnet sich aktuell ab, dass Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt bei der Wahl am kommenden Samstag einzige Kandidatin sein wird. Am Rande der Sitzung des Landeshauptausschusses am Montagabend war zu hören, dass die Beteiligten ihre Differenzen ausgeräumt und sich auf Schmitt geeinigt hätten. Damit scheint auch eine Kampfkandidatur von Philipp Fernis gegen Schmitt endgültig vom Tisch zu sein. Fernis selbst hatte zuletzt schon zugesagt, er habe nicht vor, bei der Neuwahl des Landesvorsitzenden der Liberalen gegen Frau Schmitt zu kandidieren.

Turbulenzen in der FDP überschatten Personalentscheidung

Die Nachfolgeregelung für Volker Wissing erfolgt in turbulenten Zeiten für die rheinland-pfälzische FDP. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt, die sich zur neuen Landesvorsitzenden wählen lassen will, steht innerparteilich in der Kritik.

Hintergrund sind Vorwürfe um die Teilnahme von Schmitts Mann an Delegationsreisen und die Vergabe von Fördergeldern an sein Unternehmen durch die Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz. Schmitt bestreitet in beiden Fällen, Einfluss auf die Entscheidungen zu Gunsten ihres Mannes genommen zu haben. Er habe sich wie andere Unternehmer auch am regulären Bewerbungsverfahren beteiligt.

Trauerfeier für Mertin in Koblenz

Bei einer staatlichen Trauerfeier am 14. März für Herbert Mertin hatten Wegbegleiter diesen als leidenschaftlichen Demokraten und verlässlichen Freund geehrt. "Wir alle sind zutiefst betroffen vom Tod ihres Mannes, ihres Sohnes, ihres Vaters", sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) zum Beginn seiner Rede in Richtung der Familie. "Wir sind zutiefst betroffen vom Tod eines ganz besonderen Menschen und leidenschaftlichen Demokraten." An der Feier in der Basilika Sankt Kastor am Deutschen Eck in Koblenz nahmen rund 300 Menschen aus Politik, Justiz und dem persönlichen Umfeld Mertins teil.