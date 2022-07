Rheinland-Pfalz startet in die Sommerferien

Mehr als 500.000 Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz haben am Freitag ihren letzten Schultag vor den Sommerferien. Auf den Straßen und am Flughafen wird es an diesem Wochenende voll.

Viele Familien brechen gleich nach dem letzten Schultag zu einer Urlaubsreise auf. Zeitgleich mit Rheinland-Pfalz starten auch Hessen und das Saarland in die Ferien. Damit sind aktuell in 14 Bundesländern gleichzeitig Schulferien.

Große Staugefahr auf A61

Der ADAC erwartet in Deutschland eines der staureichsten Wochenenden in diesem Jahr. Vor allem am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag könne es zu Staus auf den Autobahnen kommen, teilte der Automobilclub mit. Zu den besonders belasteten Strecken zählten laut ADAC die Autobahnen von und zu Nord- und Ostsee, aber auch in Richtung Süden. In Rheinland-Pfalz warnt der ADAC auf der A61 (von Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen über Koblenz nach Ludwigshafen) in beiden Richtungen vor Stau. Hier finden Sie die gesamte Stauprognose für das Wochenende. Unsere aktuellen Verkehrsmeldungen aus dem Südwesten gibt es hier:

Starker Ansturm am Flughafen

Eng wird es auch am Frankfurter Flughafen: Zum Wochenende wird der stärkste Ansturm des bisherigen Jahres erwartet. Fraport bittet die Gäste, mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug am Check-In zu sein. Bereits am letzten Schultag soll so viel los sein wie seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 nicht mehr.

Ähnlich sieht es auf den Schienen aus. Die Deutsche Bahn erwartet nach Angaben einer Sprecherin eine hohe Auslastung im Fernverkehr. Sie rät dazu, einen Sitzplatz zu reservieren und die Auslastung der Züge über Web und App im Blick zu haben.

Viele Reisende auch im Regionalverkehr

Zusätzlich zu den Fernverkehrszügen, die in den Ferien üblicherweise immer stärker nachgefragt sind, kommt in diesem Jahr die größere Auslastung im Regionalverkehr durch das 9-Euro-Ticket. Alleine im Juni waren zehn Millionen Tickets verkauft worden. "Wir setzen alles in Bewegung, was wir haben", sagte eine Bahn-Sprecherin auf SWR-Nachfrage. Zusätzlich werde vor allem entlang touristischer Strecken das Personal an Zügen und in Bahnhöfen um 700 Personen verstärkt. "Das sind viermal so viele wie in einem normalen Sommer", so die Sprecherin. Wem es möglich sei, der solle bei Abfahrtszeiten flexibel sein "und vor allem auch Rücksicht auf Mitreisende nehmen".

Fahrradmitnahme nicht garantiert

Wer mit dem 9-Euro-Ticket nicht unbedingt nach Sylt will, für den gibt es auch in der Nähe zahlreiche Strecken und Ziele, für die sich das Ticket lohnt. Schwierig könnte es jedoch unter Umständen werden, wenn man mit dem Fahrrad reisen will: "Eine Fahrradmitnahme kann aufgrund des hohen Fahrgastaufkommens nicht garantiert werden. Wer kann, sollte daher auf das Rad verzichten", so die Bahn-Sprecherin.

Auch wer nicht in die Ferne möchte, muss übrigens unter Umständen schnell sein mit seiner Buchung: Die Campingplatz-Betreiber in Rheinland-Pfalz zum Beispiel meldeten schon Ende Juni eine hohe Nachfrage und viele Buchungen für die Sommerferien.

Hier können Sie sich in Rheinland-Pfalz abkühlen:

Lernrückstände aufholen

Aber auch Lernen in den Ferien ist in diesem Jahr wieder möglich. Schülerinnen und Schüler sollen bei dem landesweiten Programm "Lernen in den Ferien" Rückstände beim Lernen aufholen können. Gemeinsam mit den Volkshochschulen werden Kurse für Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen und Schulformen angeboten. Bisher haben sich etwa 1.700 Kinder und Jugendliche dafür angemeldet.