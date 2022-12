per Mail teilen

Am Donnerstagmorgen haben sich aus einem Steinbruch zwischen Oberwesel und Bacharach am Rhein Felsbrocken gelöst und sind den Hang hinabgestürzt. Manche davon so groß wie eine Bierkiste. Die nahe B9 und die Bahnstrecke unterhalb des Steinbruchs wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt.