Endlich wieder einen Ausflug machen und die Sonne an den Osterfeiertagen im Freien genießen. Das haben sich zahlreiche Rad- und Motorradfahrer am Karfreitag gedacht. In der Moselstadt Bernkastel-Kues konnten sie sogar in geöffneten Gaststätten einkehren. Möglich machen dies Corona-Schnelltests vor Ort.

