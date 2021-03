per Mail teilen

Trotz Versicherungspflicht haben in Rheinland-Pfalz etliche Menschen keine Krankenversicherung. Während einer Pandemie ist dies noch problematischer als ohnehin schon.

Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen keinen Krankenversicherungsschutz haben, obwohl es eine gesetzliche Pflicht dazu gibt. Wer als EU-Ausländer länger als drei Monate ohne Job in Deutschland lebt, verliert den Schutz. Jemand, der sich ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung im Land aufhält, hatte ihn oftmals nie. Aber auch Selbstständige, Studierende und Unternehmer können Schwierigkeiten bekommen, wenn sie ihre Beiträge nicht mehr zahlen.

Dann werden meist nur noch akute Krankheiten und einzelne Vorsorgeuntersuchungen übernommen. Das gilt auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Die Helfenden bei den Anlaufstellen für Menschen ohne Versicherung merken schon jetzt die Folgen davon.

Johannes Lauxen von der Clearingstelle Krankenversicherung sieht in der aktuellen Regelung ein Problem. "Wir haben das Gesundheitsministerium kontaktiert und um eine Lösung gebeten," sagt Lauxen im Gespräch mit dem SWR. Verschiedene in dem Bereich engagierte Akteure hätten sich einen anonymen Notkrankenschein gewünscht. Mit diesem würden alle Behandlungskosten übernommen, wenn jemand keine Krankenversicherung hat. Beispielsweise in Berlin sei das der Fall. "Es gibt bis heute keine Entscheidung."

Rechtslage bei Zahlungsrückständen Befinden sich in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherte mit zwei Monatsbeiträgen im Rückstand, kommen die Krankenkassen immer noch für die Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft auf. Ausgenommen von dem Ruhen sind auch Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten und Kinderuntersuchungen. Eine Einschränkung der Leistungen beschränkt sich zudem auf den säumigen Beitragszahler, seine mitversicherten Angehörigen sind ausgenommen (§ 16 Abs. 3a Sätze 2 und 3 SGB V). In der Privaten Krankenversicherung bestehen vergleichbare Regelungen im Rahmen des Notlagentarifes. Der Notlagentarif der privaten Krankenversicherung (PKV) ist ein Tarif für diejenigen privat Versicherten, die ihre Beiträge nicht mehr zahlen können. Der Notlagentarif umfasst einen Leistungsumfang für akute medizinische Behandlungen und Schmerzzustände. Quelle: Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz

"Menschen ohne Versicherung haben Vorbehalte, Ärzte zu kontaktieren"

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium sieht die Verantwortung beim Bund. Am 14. Mai 2020 sei eine Verordnungsermächtigung für das Bundesgesundheitsministerium geschaffen worden, wonach die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) verpflichtet würden, Tests bei Menschen zu übernehmen, die keine Symptome zeigten oder die nicht Mitglied der GKV seien. "Das umfasst auch Menschen ohne Krankenversicherung", heißt es vom Ministerium.

Die Ärztin, Claudia Tamm, macht sich dennoch große Sorgen. Sie ist die Vorsitzende des Medinetz Koblenz, einer Vermittlungsstelle für Menschen ohne Krankenversicherung. "Unser Telefon ist relativ ruhig", sagt Tamm. Das bedeute, die Menschen ohne Versicherung hätten Vorbehalte, Ärzte zu kontaktieren. Sie sei zwar mit karitativen Organisationen in Kontakt, befürchte aber, dass die Sorge der Menschen Folgen für deren Gesundheit haben könnten.

Ministerium sieht kein großes Risiko der Weitergabe bei betroffenen Gruppen

Dass bei Medinetz in Koblenz noch kein einziger Patient auf Corona getestet wurde, ist für Tamm besorgniserregend. Viele Menschen ohne Krankenversicherung lebten auf beengtem Raum und ohne ausreichende Schutzmaßnahmen. Das Ministerium sieht darin keine große Gefahr: "Durch die neue gesetzliche Regelung, wonach auch Menschen ohne Krankenversicherung einen Rechtsanspruch auf eine COVID-19-Testung erhalten, wird das Risiko, dass die Infektion weitergegeben wird, weiter reduziert."

Menschen ohne Krankenversicherung in Deutschland Angaben zum Krankenversicherungsschutz werden bundesweit über eine Befragung im Rahmen des Mikrozensus erhoben. Die aktuellsten zur Verfügung stehenden Daten stammen aus dem Jahr 2015. Danach waren im Jahr 2015 in Deutschland rund 80.000 Menschen ohne Krankenversicherungsschutz, das entspricht 0,1 Prozent der Bevölkerung. Zahlen für Rheinland-Pfalz liegen nicht vor, da laut Gesundheitsministerium "die Ergebnisse des Mikrozensus für diesen Bereich aufgrund der geringen Fallzahlen nicht für eine valide Hochrechnung für Rheinland-Pfalz ausreichen".

Tamm thematisiert, dass dieser Rechtsanspruch nicht für alle unproblematisch ist. Sie findet die Sorge von Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus, sich zu melden, nachvollziehbar: "Die Angst vor Weitermeldung ist nicht unberechtigt", erklärt die Ärztin, die selbst hauptamtlich im Gesundheitsamt tätig ist. Auch wenn für sie die ärztliche Schweigepflicht gelte, treffe das nicht auf alle Mitarbeiter zu.

Probleme mit der Versicherung könnten sich in Zukunft mehren

Bei der Ambulanz ohne Grenzen des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland e.V. seien schon Corona-Verdachtsfälle getestet worden, sagt Lauxen von der Clearingstelle. Die Kosten dafür seien mit Spenden abgedeckt worden. Er befürchte, dass Menschen ohne Versicherungsschutz die Symptome aussitzen könnten - wie es auch bei anderen Krankheiten oft passiere - und dadurch die Gefahr der Verbreitung bestehe. "Es muss eine Lösung geben, damit alle Menschen versorgt sind", sagt Lauxen.

Denn tendenziell könnte das Problem mit einer fehlenden oder eingeschränkten Krankenversicherung noch verschärft werden. Bei der Clearingstelle rechnen sie damit, dass die Nachfragen der Menschen zu Versicherungsproblemen steigen wird. Selbstständige und Unternehmer, denen während der Maßnahmen die Einnahmen wegbrächen, würden schnell Probleme mit den Versicherungsbeiträgen bekommen, so Lauxen.

Das Gesundheitsministerium erwähnt diesbezüglich, dass "der GKV-Spitzenverband darüber hinaus allen gesetzlichen Krankenkassen empfohlen hat, die Stundung der Sozialversicherungsbeiträge vorübergehend zu erleichtern". Die Empfehlung sei für März und April 2020 ausgesprochen und sei aktuell bis Ende Mai 2020 verlängert worden. "Die Stundungsmöglichkeiten gelten auch für freiwilligversicherte Selbstständige; dabei wird vor einer Stundung immer geprüft, ob eine Beitragsermäßigung wegen eines krisenbedingten Gewinneinbruchs in Betracht kommt." Ob die Krankenkassen dem nachkommen, liegt in deren Ermessen.