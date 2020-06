In Rheinland-Pfalz stellen immer mehr Eltern Anträge auf Verdienstausfall, weil sie keine Betreuung für ihre Kinder haben und deswegen nicht arbeiten können. Waren es vor zwei Wochen erst zwölf Eltern, die diese Leistung beantragt hatten, waren es Anfang dieser Woche schon 74.

Wie das Landesjugendamt auf SWR-Anfrage weiter mitteilte, liegt es vermutlich an den zuletzt beschlossenen Lockerungen in der Corona-Krise, dass nun deutlich mehr Eltern diese Leistung beantragt haben. Da immer mehr Betriebe und Geschäfte öffnen dürften, würden auch mehr Mitarbeiter benötigt.

Somit liegt es nahe, dass auch immer mehr Erwerbstätige Betreuungsplätze für ihre Kinder benötigen, Kitas und Schulen diese aber nicht in vollem Umfang anbieten können. Keinerlei Betreuungsmöglichkeit zu haben ist Voraussetzung dafür, die Lohnersatzleistung vom Staat zu bekommen. Der ersetzt zwei Drittel des Nettoeinkommens, höchstens aber 2.016 Euro pro Monat.

Bundesrat muss Verlängerung der Bezugszeit noch zustimmen

Bislang wird dieser Lohnersatz sechs Wochen lang gezahlt. Vergangene Woche hatte der Bundestag beschlossen, die Zahlung auf zehn Wochen pro Elternteil und 20 Wochen für Alleinerziehende zu verlängern. Dem wird der Bundesrat heute vermutlich zustimmen.

Es bleibt allerdings bei der Altersgrenze: Das zu betreuende Kind darf höchstens zwölf Jahre alt sein. Nur für Kinder mit einer Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, gibt es keine Altersgrenze.

Anträge auch für einzelne Tage möglich

Wer nur tageweise keine Betreuungsmöglichkeit hat, kann die Leistung ebenfalls bekommen. Beispiel: Bietet eine Kita oder eine Schule die Betreuung nur drei Tage pro Woche an, während die Eltern aber fünf Tage benötigen, kann die Lohnersatzleistung auch für die beiden Tage gestellt werden, an dem die Kita oder Schule das Kind nicht betreuen kann.

In jedem Fall müssen sich die Eltern von der Kita oder Schule schriftlich bestätigen lassen, keine Betreuung für das Kind zu bekommen. Die Bescheinigung geht dann an den Arbeitgeber, denn der zahlt die Entschädigung an den Arbeitnehmer aus. Der Arbeitgeber wiederum beantragt beim Landesjugendamt, das an das betreuende Elternteil ausgezahlte Geld vom Staat zurückzubekommen. Derzeit gilt die Regelung bis Ende des Jahres.

Zahl in Rheinland-Pfalz nach wie vor niedrig

In Deutschland haben nach Angaben der Bundesregierung rund vier Millionen Beschäftigte Kinder im Alter von unter zwölf Jahren. Rund 1,4 Millionen könnten die Entschädigung erhalten, schätzt die Regierung. Im Vergleich dazu ist die Zahl in Rheinland-Pfalz weiterhin niedrig.

Das liegt daran, dass Rheinland-Pfalz von Anfang an allen Eltern angeboten hatte, ihr Kind in die Notbetreuung der Kita oder Schule zu schicken, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Die meisten anderen Bundesländer hatten dagegen gefordert, dass mindestens ein Elternteil in einem sogenannten systemrelevanten Beruf arbeitet.

In Rheinland-Pfalz stieg die Notbetreuungsquote in Kitas von etwa drei Prozent Ende April auf fast 22 Prozent Ende Mai. In diesem Zeitraum verdoppelte sich in etwa die Zahl der Kinder, die in die Notbetreuung der Schulen gingen.