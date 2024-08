In Neustadt an der Weinstraße startet heute offiziell die Traubenernte für den ersten Neuen Wein. Weinbauexperten des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum schätzen, dass auch in dieser Saison zwei bis drei Millionen Liter Federweißer in der Pfalz verkauft werden. SWR-Reporterin Birgit Baltes berichtet: