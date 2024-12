"Ich fand die Entscheidung, die Ampel aufzulösen, falsch"

Die Entscheidung der FDP, aus der Ampel im Bund auszusteigen, sei falsch gewesen, sagt Luca Lichtenthäler, früherer JuLi-Landeschef in Rheinland-Pfalz. Und zwar deshalb, "weil man nicht das größte Land in Europa in so politischen Zeiten ein Stück weit aus Verantwortungslosigkeit in die Krise führen kann".