Er ist eines der Gesichter der Mainzer Ampel-Koalition und steht nun als FDP-Generalsekretär vor dem Eintritt in die Bundespolitik. Auf dem Bundesparteitag in Berlin soll Volker Wissing offiziell gewählt werden.

Wissing würde damit vorzeitig Linda Teuteberg ablösen. Sie hatte nach heftiger Gegenwehr ihr Amt zur Verfügung gestellt, nachdem der Parteivorsitzende Christian Lindner erklärt hatte, dieses mit Blick auf den Bundestagswahlkampf neu besetzen zu wollen.

Keine Folgen für Ämter in Rheinland-Pfalz

Seine Aufgaben als rheinland-pfälzischer Wirtschafts- und Verkehrsminister will Wissing zumindest noch bis zum Ende der Legislaturperiode ausführen. Er ist in der Ampel-Koalition auch stellvertretender Ministerpräsident.

Wer die FDP in den Landtagswahlkampf führt, ist noch offen. Die Rheinland-Pfälzer wählen am 14. März kommenden Jahres. Die FDP will im November die Listen für die Bundestags- und die Landtagswahl an einem Tag aufstellen.

FDP in Rheinland-Pfalz mit Wissing aus der Krise

Wissing ist seit 2011 FDP-Landesvorsitzender. Er übernahm seinerzeit von Rainer Brüderle, nachdem die rheinland-pfälzischen Liberalen an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert waren. Unter seiner Ägide schaffte die FDP 2016 den Wiedereinzug in den Mainzer Landtag.

Von 2004 bis 2013 war Wissing Abgeordneter im Bundestag. 2007 stieg Wissing in den FDP-Bundesvorstand auf. Nach der Bundestagswahl 2017 nahm er an den Verhandlungen für eine schwarz-gelb-grüne Koalition teil.

Ex-SPD-Mitglied soll Schatzmeister werden

Die bevorstehende Wahl eines neuen Schatzmeisters der Bundes-FDP beinhaltet aus rheinland-pfälzischer Sicht ebenfalls eine Besonderheit. Dem langjährigen Schatzmeister der Partei, Hermann Otto Solms, soll Harald Christ folgen.

Der frühere SPD-Mittelstandsbeauftragte Christ war erst im vergangenen Dezember wegen des Linkskurses der neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans nach über 30 Jahren Mitgliedschaft aus seiner alten Partei ausgetreten.

Vielversprechende Karriere in der SPD

Im März wurde sein Eintritt in die FDP bekannt. 2009 war er im Schattenkabinett des SPD-Kanzlerkandidaten Steinmeier als potenzieller Wirtschaftsminister angetreten. Der 48-Jährige wuchs im rheinhessischen Gimbsheim auf.