Mit bis zu 1000 Motorrädern will der Verein "Biker for Freedom" in Mainz gegen einen Vorstoß des Bundesrates protestieren, der Mitte Mai 2020 eine Initiative gegen Motorradlärm beschlossen hatte. Konkret fordert er von der Bundesregierung, sich gegenüber der EU-Kommission dafür einzusetzen, die zulässige Geräuschemission aller neuen Motorräder auf maximal 80 Dezibel zu begrenzen. mehr...