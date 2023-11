Parteitag der FDP in Morbach: "Zuwanderung dauerhaft begrenzen"

Die rheinland-pfälzische FDP ist heute in Morbach zu einem außerordentlichen Parteitag zusammengekommen. Die etwa 200 Delegierten wollen das Programm für die Kommunalwahl beschließen.

Der Blick der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des FDP-Parteitags in der Baldenauhalle in Morbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) richtet sich bereits auf den 9. Juni 2024. Im kommenden Sommer finden in Rheinland-Pfalz Kommunalwahlen statt. Dafür haben die Liberalen einen 42-seitigen Programmentwurf erstellt.

FDP fordert: Zuwanderung begrenzen

In dem Entwurf, der beim Parteitag beschlossen werden soll, heißt es unter anderem, dass die Kommunen im Land vor großen Aufgaben stünden. Bei der Migration seien viele Helferinnen und Helfer "am Limit". "Wir fordern dauerhafte Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung sowie verlässliche Unterstützung von Bund und Land bei der Integration in den Kommunen", so die FDP in ihrem Programmentwurf.

Die Bahnhöfe der Zukunft brauchen keine Schienen.

Mitfahrerparkplätze sollen Mobilitätshubs werden

Die Liberalen bezeichnen in dem Papier die mehr 150 als Mitfahrerparkplätze in Rheinland-Pfalz zudem als ideale Umstiegsplätze. Die Partei möchte sie zu "Mobilitätshubs" weiterentwickeln und mit Beleuchtung, Ladesäulen und sicheren Fahrradplätzen ausstatten. "Die Bahnhöfe der Zukunft brauchen keine Schienen", heißt es im Entwurf.

FDP-Landeschef und Bundesverkehrsminister Volker Wissing beim letztjährigen Parteitag der Liberalen. In diesem Jahr soll der Parteitag mit einer Rede des rheinland-pfälzischen Parteivorsitzenden eröffnet werden.

FDP-Chef Wissing eröffnet den Parteitag

Zur Eröffnung des Parteitags hielt der Landesvorsitzende und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) eine Rede. Er mahnte die Mitglieder, sich in Regierungsverantwortung nicht frustrieren zu lassen. "Wir können nicht alles alleine entscheiden", so Wissing. "Wir sind Demokraten und respektieren Mehrheitsverhältnisse", sagte der Landesvorsitzende.

Außerdem ergänzte Wissing, dass Politik nicht als Schnellboot funktioniere, sondern wie ein großer Tanker: "Und das darf niemanden frustrieren in einer Demokratie." In seiner Rede erwähnte Wissing nicht ausdrücklich den Vorstoß einiger FDP-Mitglieder, die das Ende der Ampel im Bund vorgeschlagen hatten. Der Landesvorsitzende und Bundesverkehrsminister sagte: "Wenn ein Tanker falsch navigiert, lässt sich das kurzfristig auch nicht korrigieren. Deswegen ist die Beteiligung an der Navigation im Bund, in Rheinland-Pfalz und in den Kommunen eine vornehme Aufgabe, der wir uns widmen wollen."

Bei dem außerordentlichen Parteitag soll auch eine Landesvertreterversammlung stattfinden, bei der die Vorschläge für Kandidatinnen und Kandidaten bei der Europawahl 2024 beraten werden. Im Zuge dessen wurde die Bundestagsabgeordnete Sandra Weeser beim Parteitag zur Spitzenkandidatin für die Europawahl gewählt. Sie erhielt 59,4 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen einen Mitbewerber durch, den stellvertretenden Kreisvorsitzenden der FDP Landau, Nikolas Palmarini. Dieser erhielt 39,4 Prozent der Stimmen.

Am Nachmittag will die Landes-FDP ihr Programm zur Kommunalwahl im nächsten Jahr beschließen.