"Technologieoffen" war das Wort, das den FDP-Landesparteitag in Ochtendung am Samstag dominierte. Im Mittelpunkt stand die Rede des Landesvorsitzenden, Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Dieser betonte, für die FDP gebe es auch jenseits von Sonne, Wind und Elektroautos alternative Lösungen in der Energiepolitik.