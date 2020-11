Heute wählt die FDP beim Landesparteitag in Mainz ihre Kandidaten für die Wahlen 2021. Auf Platz eins für den Bundestag soll Landeschef Volker Wissing gewählt werden. Die Landtagswahl-Liste soll Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt anführen.

Auf dem Programm stehen zwei wichtige Punkte: Zunächst wählen die Liberalen ihre Kandidaten für die Bundestagswahl im nächsten Jahr, danach wird die Partei ihre Kandidaten für die Landtagswahl aufstellen. Die Liste mit den Kandidaten für die Landtagswahl muss bis zum 29. Dezember abgegeben werden.

Ausnahmeklausel ermöglicht Präsenz-Parteitag

Rund 200 Delegierte sind in Mainz eingeladen. Aufgrund der Corona-Vorgaben in Rheinland-Pfalz sind Zusammenkünfte von so vielen Menschen eigentlich nicht gestattet, aber die Corona-Verordnung des Landes hat eine Ausnahmeklausel für wahlrechtlich relevante Veranstaltungen. Dazu gehört das Aufstellen der Listen mit den Kandidaten für Wahlen. Das muss nämlich in Anwesenheit der Kandidaten und auch in Papierform erfolgen.

Die FDP erklärte dazu, dass die Sicherheitsvorkehrungen in der Halle noch einmal erhöht wurden. Es werde strikt darauf geachtet, dass die Abstands- und Hygiene-Regeln eingehalten werden.

Wissing vor schwierigem Spagat

Spitzenkandidat für die Bundestagswahl soll Wirtschaftsminister Wissing werden. Da Wissing auch Generalsekretär der FDP im Bund ist, kommt auf den 50-Jährigen eine schwierige Doppelrolle zu. Als Wissing in seiner Rolle als Generalsekretär etwa die neuen Corona-Einschränkungen als "Ritt auf Messers Schneide" und verfassungsrechtlich heikel bezeichnet hatte, warf die CDU-Opposition Wissing vor, er spreche mit gespaltener Zunge. In Berlin betreibe Wissing Fundamentalopposition gegen die Corona-Beschlüsse, die er als Vize-Regierungschef im Kabinett in Rheinland-Pfalz selbst mittrage.

Während Wissing als Generalsekretär der Bundes-FDP andere Parteien attackieren soll, muss er als rheinland-pfälzischer Wirtschaftsminister die Linie der Landesregierung vertreten - eine Gratwanderung.

Schmitt will aus Wissings Schatten treten

Am Nachmittag wird die FDP ihre Kandidaten für die Landtagswahl am 14. März 2021 aufstellen. Spitzenkandidatin soll Daniela Schmitt werden. Die 48-jährige Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium gilt als enge politische Vertraute von Wissing. Die stellvertretende FDP-Landeschefin, die mit ihrem Mann im rheinhessischen Alzey lebt, ist studierte Bankbetriebswirtin und in der eigenen Partei recht beliebt. Allerdings ist sie vielen Menschen in Rheinland-Pfalz kaum bekannt.

Damit Schmitt im Land bekannter wird, hätten einige in der Partei sich gewünscht, dass Wissing ihr das Amt des Wirtschaftsministers vorzeitig übergibt. Wissing will aber bis zum Ende der Wahlperiode im Amt bleiben. Schmitt hält das nicht für entscheidend. Sie sieht gute Chancen, dass die FDP, die derzeit in Umfragen bei etwa sechs Prozent steht, bei der Landtagswahl ein solides Ergebnis einfahren wird.