Am Dreikönigstag trifft sich die FDP traditionell in Stuttgart, um Bilanz zu ziehen und auf das kommende Jahr zu schauen. Zwei Top-Themen dabei: Die Kritik an der Rolle der FDP in der Ampel-Regierung und die Protest-Aktionen der Bauern. Der rheinland-pfälzische FDP-Landeschef Volker Wissing wirbt in Stuttgart um Verständnis für die Politik der Ampel.

Laut Linden ist der FDP-Spitze der Spagat zwischen Regierungspolitik verteidigen und dem Umgang mit Kritik aus der eigenen Partei gelungen. Die FDP habe sich in den letzten Monaten oft als Oppositionspartei dargestellt, wovon heute allerdings wenig zu spüren gewesen sei, so der Politikwissenschaftler.