Die rheinland-pfälzische FDP will mit Daniela Schmitt als Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf ziehen. Das hat der Landesvorstand beschlossen.

Der FDP-Landesvorstand entschied in der Sitzung am Mittwoch außerdem, dass Landeschef Volker Wissing Spitzenkandidat für die Bundestagswahl im September 2021 werden soll. Wissing soll noch in diesem Jahr zum Generalsekretär der Bundes-FDP gewählt werden.

Für die Landtagswahl im März soll Justizminister Herbert Mertin den zweiten Platz hinter Daniela Schmitt auf der Landesliste einnehmen. Die Landesvertreterversammlungen sollen über die Vorschläge des Vorstands im November abstimmen.

Kritik an Wissing

Kritik gab es unterdessen an der Ankündigung Wissings, im Falle seiner Wahl zum Generalsekretär der Freien Demokraten rheinland-pfälzischer Wirtschaftsminister bleiben zu wollen. Wissing ist in der Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen auch stellvertretender Ministerpräsident.

Der Vorsitzende des FDP-Kreisverbandes Donnersberg, Christian Ritzmann, sagte dem SWR, wenn Wissing im September neuer Generalsekretär der Bundes-FDP werde, müsse er sofort zurücktreten.

Sollte sich Wissing dazu entscheiden, zu gehen, dann solle er dies tun, aber auch der FDP im Land die Möglichkeit geben, sich neu aufzustellen. Das sei entscheidend für einen erfolgreichen Landtagswahlkampf 2021, sagte Ritzmann.

Wissing soll Generalsekretär werden

FDP-Parteichef Christian Lindner hatte Wissing am Montag als potenziellen Nachfolger von Generalsekretärin Linda Teuteberg vorgestellt. Beim Bundesparteitag Mitte September in Berlin soll er in sein neues Amt gewählt werden. Wissing hatte zugleich angekündigt, bis zum Ende der Legislaturperiode im März sein Amt als Wirtschafts-, Verkehrs- und Landwirtschaftsminister behalten zu wollen.