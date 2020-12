Die Delegierten der FDP kommen heute in Berlin zu einem Bundesparteitag zusammen. Die Liberalen sind damit die ersten, die in Corona-Zeiten einen Präsenz-Parteitag veranstalten. Die Parteiführung hat sich für das eintägige Treffen einiges vorgenommen - inhaltlich wie personell. Im Leitantrag geht es vor allem darum, die Corona-Krise zu bewältigen und Deutschland zugleich zukunftsfest zu machen. Kernforderungen darin: Arbeitsplätze sichern und neue schaffen, Bildungsangebote massiv ausbauen und die Chancen auf Wohlstand und Aufstieg verbessern. Auch personell will sich die FDP erneuern und auf das kommende Superwahljahr vorbereiten - immerhin stehen 2021 sechs Landtagswahlen und die Bundestagwahl an. In deutschlandweiten Umfragen stehen die Liberalen zurzeit gefährlich nah an fünf Prozent - jedenfalls weit entfernt von den fast elf Prozent, die sie bei der Bundestagwahl 2017 noch holen konnten. Um das Ruder herumzureißen, soll unter anderem der bisher