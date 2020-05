Die Spieler des 1. FC Kaiserslautern wollen in den kommenden Monaten auf einen Teil ihres Gehalts verzichten. Damit will die Mannschaft nach eigenen Angaben ein Zeichen setzen und zeigen, wie sehr ihr der Verein am Herzen liegt. Jeder einzelne Spieler habe dem Gehaltsverzicht zugestimmt, um dem Club durch die Finanzkrise zu helfen, die durch Corona noch verstärkt werde. Auf wieviel Geld die Spieler konkret verzichten, teilte der Drittligist nicht mit. Der Verein hat aktuell Schulden in Höhe von rund 20 Millionen Euro.