Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:30 Uhr Weltkriegsbombe in Wiesbaden: Vollsperrung auf der Autobahn In Wiesbaden ist gestern eine 500 Kilogramm schwere Bombe gefunden worden. Sie soll heute entweder entschärft oder kontrolliert gesprengt werden. Bis um neun Uhr soll ein Gebiet im Radius von einem Kilometer um den Fundort evakuiert worden sein. 10.000 Menschen sind davon betroffen. Ab etwa 9:30 Uhr werden außerdem die A66 und die A643 im Bereich Schiersteiner Kreuz voll gesperrt. Das Studio Mainz hält euch hier auf dem Laufenden: 10.000 Menschen sind betroffen Weltkriegsbombe in Wiesbaden gefunden - Autobahn wird gesperrt Im Stadtteil Biebrich ist eine Bombe gefunden worden und soll am Mittwochmittag entschärft oder kontrolliert gesprengt werden. Am Schiersteiner Kreuz wird es Vollsperrungen geben. 21:45 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Sendung am Mi. , 3.4.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:21 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Brüssel kommen heute die Außenministerinnen und Außenminister der NATO zusammen. Sie wollen unter anderem über die Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland beraten. Das Ziel von NATO-Generalsekretär Stoltenberg ist es nach Angaben von Diplomaten, die Unterstützung für die Ukraine zu vergemeinschaften. Das soll das Land unabhängiger von politischen Entscheidungen einzelner Bündnisstaaten machen. Auch in Brüssel findet ein informelles Treffen der EU-Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister statt. Hier soll es zum Beispiel um ökologischeren Verkehr, aktive Mobilität und Radfahren sowie Schienenverbindungen zwischen europäischen Städten gehen. In Leverkusen wird heute der Gegner des 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokalfinale gesucht. Um 20:45 Uhr treffen der in dieser Saison in Pflichtspielen noch ungeschlagene Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen und Zweitliga-Aufstiegsaspirant Fortuna Düsseldorf aufeinander. Der Sieger erreicht das Endspiel am 25. Mai in Berlin.

6:12 Uhr DFB-Pokal: Lautern steht im Finale! Wenn selbst bei mir hier in der gemütlichen Südpfalz ein paar Böller gezündet werden, dann muss was Großes passiert sein: Der 1. FC Kaiserslautern hat am Abend Saarbrückens Pokaltraum beendet und darf selbst weiter träumen vom DFB-Pokalsieg. Lautern gewann das Pokalhalbfinale mit 2:0 und fährt Ende Mai zum Finale nach Berlin. Es war vielleicht nicht der ganz große Fußballleckerbissen, aber es waren so viele Emotionen im Spiel. Die Highlights gibt's hier in der Zusammenfassung: Sendung am Mi. , 3.4.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3

6:05 Uhr Das Wetter in RLP bleibt wechselhaft "April, April, der macht, was er will!" - Es gibt wohl niemanden, der diese berühmte Bauernweisheit nicht kennt. Heute ist wieder so ein Tag, an dem der April seinen "Vorurteilen" gerecht wird: Es gibt viel Regen, dazwischen aber auch sonnige Abschnitte - vor allem am Nachmittag. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad. Die Aussichten: Es bleibt erstmal nass, aber zum Wochenende wird es immer trockener und sonniger. Video herunterladen (27 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die Stadt Koblenz informiert Bürgerinnen und Bürger über die geplante Sammelunterkunft für geflüchtete Menschen, die in einem früheren Bundespolizeigebäude am Rhein entstehen soll. Nach Angaben der Verwaltung muss das Gebäude erst noch umgebaut werden. Deshalb könnten die ersten Bewohner frühestens in drei Jahren einziehen. Die Informationsveranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle. Im Prozess gegen einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter werden vor dem Landgericht Frankenthal am Vormittag die Plädoyers und das Urteil erwartet. Dem Mann, der trotz eines gerichtlichen Verbots immer wieder minderjährige Mädchen angesprochen hat, droht eine Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Wer aus Richtung Mainz nach Wiesbaden pendelt, muss am Morgen mit Behinderungen rechnen. In Wiesbaden-Biebrich ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden, die spätestens am Mittag kontrolliert gesprengt werden soll. Nach Angaben der Behörden ist ab sieben Uhr mit Einschränkungen im Straßenverkehr zu rechnen. Betroffen werden neben dem Wiesbadener Stadtgebiet auch die A643 und die A66 im Bereich Schiersteiner Kreuz sein.