6:40 Uhr Querelen beim Zweckverband "KommZB" Was ist los beim kommunalen Zweckverband "KommZB" in Mainz? Der Verband hat eigentlich die Aufgabe, Landkreise und größere Städte bei der Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe zu unterstützen. Doch stattdessen ist man bei KommZB offenbar zu sehr mit eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Nach SWR-Recherchen ist aktuell ein Drittel der rund 20 Mitarbeiter unter anderem wegen Krankheit nicht im Dienst. Liegt das am schlechten Arbeitsklima? Es gibt Gerüchte über Mobbing - nun kommt die Strafanzeige eines leitenden Mitarbeiters hinzu. Die unbewiesenen Vorwürfe reichen von versuchter Nötigung bis hin zu sexueller Belästigung. Die ganze Geschichte gibt es hier zum Nachlesen: Mainz Mitarbeiter stellt Strafanzeige Kommunaler Zweckverband "KommZB" nach Querelen handlungsunfähig Im Zweckverband "KommZB" in Mainz brodelt es gewaltig. Ein leitender Mitarbeiter hat Strafanzeige gestellt. Es geht u.a um angebliche Nötigung, sexuelle Belästigung und Untreue.

Ein Streit zwischen zwei jungen Männern in Gau-Algesheim im Landkreis Mainz-Bingen ist gestern Mittag in Gewalt ausgeartet. Wie die Polizei mitteilte, schoss ein 22-Jähriger einem 21-Jährigen auf offener Straße mit einer Reizstoffpistole ins Gesicht. Anwohner hörten den Schuss und alarmierten die Polizei. Die kam mit allen verfügbaren Kräften an den Tatort, da zunächst niemand wusste, was los war. Helfer kümmerten sich um das Opfer, der junge Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Den mutmaßlichen Täter konnte die Polizei nach kurzer Flucht festnehmen.

6:07 Uhr ☀️ Das Wetter: freundlich und überwiegend trocken So richtiges tolles Ferienwetter wird es in dieser Pfingstferienwoche leider nicht geben. Aber immerhin: Heute beginnt der Tag im Land noch meist sonnig. Nur im Norden und Nordwesten kann es mal einen Regenschauer geben, kündigte SWR-Wetterexperte Sven Plöger am Sonntagabend in seiner Vorhersage an: Video herunterladen (29,5 MB | MP4)

⚽ Tausende FCK-Fans empfangen die verhinderten Pokalhelden Na, liebe FCK-Fans, schon wieder fit nach dem DFB-Pokalendspiel am Samstag und der Feier mit der Mannschaft gestern 🎉? Was war das für ein großartiges Fußballereignis 😁! Auch wenn es mit dem Pokalsieg letztlich nix geworden ist: Die Roten Teufel haben sich wirklich gut geschlagen in Berlin. Doch ach, während tausende Fans in Kaiserslautern gestern ihre Mannschaft gefeiert haben, wollte bei den Jungs erst mal nicht so recht Feierlaune aufkommen. Auch wenn Bayer Leverkusen der glasklare Favorit war - die 0:1-Niederlage tat dann doch weh. Schaut mal in die Gesichter der Spieler: Vielleicht braucht es ein paar Tage, bis die Mannschaft realisiert, was sie da eigentlich geschafft hat. Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) hatte es gestern beim Empfang des Teams auf den Punkt gebracht: Leverkusen hat den Pokal, aber ihr habt die Herzen gewonnen, so Kimmel.