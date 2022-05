FCK-Fans feiern Aufstieg nach Public Viewing

7.500 Fans haben auf dem Betzenberg den Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern in die 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Stimmung beim Public Viewing in der Heimstätte der Pfälzer erreichte am Dienstagabend beim Tor von Philipp Hercher zum 2:0-Endstand ihren Höhepunkt. mehr...