7:00 Uhr Großer Solarpark im Landkreis Bad Kreuznach Nur knapp 400 Einwohnerinnen und Einwohner leben in Schloßböckelheim im Landkreis Bad Kreuznach. Bald könnte das Örtchen aber einen der größten Solarparks der Region haben: Auf rund 18,5 Hektar sollen die Paneele aufgestellt werden. Auch wenn der größte Teil der Fläche einer Privatperson gehört, hat der Gemeinderat nach Angaben des Ortsbürgermeisters nun die Grundlagen für die Verträge beschlossen. Darin wird unter anderem geregelt, wer für die entstehenden Kosten aufkommt, nämlich das Unternehmen, das den Solarpark betreiben möchte. Für die verwendeten Flächen erhält die Gemeinde eine Pacht und außerdem 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde Strom. Die Verträge sollen in den nächsten Monaten mit dem Unternehmen unterzeichnet werden. Sendung am Mi. , 23.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Nachrichten

6:42 Uhr Trier heult (wieder) Bitte nicht erschrecken: Die Stadt Trier testet wider in mehreren Stadtteilen neu installierte Sirenen. Betroffen sind heute die Stadtteile Mariahof, Heiligkreuz, Feyen-Weismark, Ehrang-Quint, West-Pallien und Tarforst. Die Tests finden zwischen 8:30 und 12:30 Uhr statt. Im Anschluss sollen die neuen Sirenen voll funktionieren. Bereits gestern war ein Teil getestet worden. Insgesamt gibt es in Trier dann 64 Sirenen. Im Krisenfall werde die Feuerwehr über die Sirenen, aber auch über Warn-Apps, Nachrichten auf das Handy und über die Medien informieren, hieß es. Eine Herausforderung sei es nämlich, dass moderne Häuser so schallgeschützt seien, dass womöglich nicht jeder nachts durch die Sirenen geweckt werde. Sendung am Mi. , 23.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

6:13 Uhr FCK trennt sich von Trainer Anfang Paukenschlag am Abend beim 1. FC Kaiserslautern: Der Fußball-Zweitligist hat sich nach zuletzt drei sieglosen Spielen mitten im Aufstiegskampf von Trainer Markus Anfang getrennt. Auf ihn folgt Torsten Lieberknecht, der heute bereits das Training leiten soll, wie die Pfälzer am Abend mitteilten. Ich erspare euch alle Wortwitze mit dem Namen des entlassenen Trainers und verweise direkt an die Kolleginnen und Kollegen der Sportredaktion, die den Überblick haben: Kaiserslautern Fußball | 2. Bundesliga Markus Anfang freigestellt, Lieberknecht neuer FCK-Trainer Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich mitten im Aufstiegskampf von Trainer Markus Anfang getrennt. Für ihn übernimmt Torsten Lieberknecht. 21:45 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Sendung am Mi. , 23.4.2025 6:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:04 Uhr So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz Nach den vereinzelten Schauern am Dienstag soll es heute und morgen in RLP richtig nass werden. Das hat SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend in seiner Vorhersage angekündigt. Ab Freitag könnte es dann wieder deutlich freundlicher und auch wärmer werden. Video herunterladen (24,5 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinlabnd-Pfalz Bis zur Beisetzung des verstorbenen Papstes Franziskus am Samstag finden in Rheinland-Pfalz vielerorts Trauerandachten statt und es liegen Kondolenzbücher aus. Zudem ist immer wieder Trauergeläut zu hören. Die Konkurrenz bei Taxiunternehmen ist groß. Unseriöse Praktiken mancher Plattformanbieter können sogar existenzgefährend sein. Aus diesem Grund ruft die Mainzer AFT-Funktaxizentrale heute Nachmittag zu einer Taxi-Demonstration auf. Heute ist der Tag des Bieres. Grund genug, mal zu schauen, wie sich der Bierkonsum im Lauf der Zeit so verändert hat. Auch in Rheinland-Pfalz wird zwar weniger Bier getrunken, aber alkoholfreie Biere werden immer beliebter. Davon profitieren kleine Brauereien wie in Trier.