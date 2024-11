Bunter Fastnachtsauftakt in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Endlich ist es wieder soweit: In Rheinland-Pfalz hat die Fastnacht begonnen! Am 11.11. um 11:11 Uhr startete die närrische Zeit, und die Straßen füllten sich mit bunt kostümierten Jecken, die ausgelassen feierten - und das trotz Schmuddelwetters. Ob in Mainz, Koblenz oder Trier - überall war gute Stimmung.