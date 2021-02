per Mail teilen

Die Umzüge sind abgesagt, die Figuren bleiben in den Hallen und die Narren daheim. Doch ganz muss in Rheinland-Pfalz auf die fünfte Jahreszeit nicht verzichtet werden.

"Trotz Corona segelt heiter, das Narrenschiff voll Hoffnung weiter!" So lautet das Motto der diesjährigen Fastnachtskampagne in Mainz. Während im Herbst 2020 noch einige die Hoffnung hatten, mit strengen Hygienekonzepten doch kleinere Straßenumzüge stattfinden lassen zu können, wurde mittlerweile das närrische Treiben komplett in den digitalen Raum verlegt.

"Wir werden das Beste draus machen", sagt der Präsident des Mainzer Carneval-Vereins, Reinhard Urban. Neben den Fastnachtsendungen des SWR - darunter am kommenden Freitag die neu konzipierte Sitzung "Mainz bleibt Mainz" - gibt es an den närrischen Tagen auch Online-Sitzungen der Vereine.

Die Pfalz setzt auf Fastnacht to go

Und auch die Pfalz will nicht komplett auf ihre Feiern verzichten. Der Karnevalverein Kaiserslautern hat sich in diesem Jahr auf Fasnacht to Go vorbereitet. 111 Tüten sind gepackt. Der Inhalt: Secco, Wein, Luftschlangen, und Chips. Damit können die Lauterer Narren auch zuhause alleine feiern.

Einige Fastnachtsvereine in der Vorder- und Südpfalz bereiten für die diesjährige Fastnachtskampagne ein Ersatzprogramm vor. Wie der Präsident des Großen Rats der Ludwigshafener Karneval-Vereine mitteilte, soll es für die närrischen Tage ein Fastnachtspaket geben, das nach Hause geliefert wird.

Besondere Aktionen überall in Rheinland-Pfalz

In Bendorf im Norden von Rheinland-Pfalz wollen die Narren und Närrinnen nicht komplett auf die Fastnacht auf der Straße verzichten. Dort wird es einen begehbaren Rosenmontagszug zu sehen geben. In mehreren Schaufenstern sollen Kostüme, Prinzenornate und weitere närrische Requisiten ausgestellt werden. Die meisten Veranstaltungen finden aber auch in dieser Region ausschließlich online statt.

Das Dorf Ayl im Kreis Trier-Saarburg hat sich ebenfalls eine besondere Aktion ausgedacht. Dort werden unter dem Motto: "Der Jeck verstummt nicht, ist nur etwas leiser. Macht Karneval mit Abstand - auf eine andere Weise" Fastnachts-Starter-Sets verteilt. Damit sollen die Jecken Fenster und Türen schmücken. Fotos davon können dann bis Sonntagabend (14.02.) in den sozialen Netzwerken gepostet werden. Das schönste Fenster wird an Rosenmontag prämiert.

Auch die rheinland-pfälzischen Spitzenpolitikerinnnen vermissen Fastnacht

Und auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat Vorstellungen davon, wie in diesem Jahr Fastnacht im Land gefeiert werden kann. Sie rät zu "Homeschunkeling" im Wohnzimmer. Ganz ohne Wehmut ist aber auch sie nicht. "Ich liebe es, mich an Fastnacht zu verkleiden, unters närrische Volk zu mischen, stimmungsvolle Sitzungen zu erleben und beim Straßenkarneval dabei zu sein", so Dreyer.

CDU-Landesvorsitzende und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner läuft am Rosenmontag üblicherweise als Mitglied der Fastnachtskorporation Ranzengarde beim Mainzer Umzug mit. In diesem Jahr werde sie arbeiten, "aber gewiss mit meinen Mitarbeitern etwas Zeit finden, um Berliner oder Kreppel zu essen", sagte sie.