Am Sonntag findet in Morschheim im Donnersbergkreis der größte Fastnachtsumzug der Region statt. Traditionell endet der mit einer großen Party in der Gemeindehalle. Doch die Morschheimer haben ein Problem, das in diesem Jahr viele Gemeinden haben. Die Gemeindehalle ist eigentlich auch immer das Wahllokal. In diesem Jahr ist alles etwas anders, damit in Morschheim nicht nur Party gemacht, sondern auch gewählt werden kann.